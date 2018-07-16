Порошенко посетил учения Sea Breeze

Фото: АП

Президент Украины Петр Порошенко ознакомился с ходом многонациональных учений Sea Breeze-2018.

Порошенко посетил флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный". Корабль вышел в открытое море, где президент ознакомился с ходом первых тактических учений тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров. В составе группы в учениях приняли участие 6 катеров, сообщает Администрация президента.

Военные НАТО отработали тактические развертывания и атаку условного корабля противника во взаимодействии с авиацией ВМС Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Sea Breeze: как украинские нацгвардейцы учили иностранных военных

Проведение учений способствует улучшению сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, отработке совместных маневров в море и на суше.

Учения Sea Breeze продлятся до 21 июля. Всего в них задействуют 29 кораблей, катеров и судов, 1 подводнкю лодку, 25 самолетов, около трех тысяч военных. Примерно столько же участников было и в прошлом году. Военные корабли стоят на рейде в одесском порту. На некоторые из них на днях военные будут пускать посетителей.