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понедельник, 16 июля 2018 22:31

Порошенко посетил учения Sea Breeze
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Президент наблюдал военные учения
Фото: АП
Президент наблюдал военные учения
Президент наблюдал военные учения
Президент наблюдал военные учения
Президент наблюдал военные учения

Президент Украины Петр Порошенко ознакомился с ходом многонациональных учений Sea Breeze-2018.

Порошенко посетил флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный". Корабль вышел в открытое море, где президент ознакомился с ходом первых тактических учений тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров. В составе группы в учениях приняли участие 6 катеров, сообщает Администрация президента.

Военные НАТО отработали тактические развертывания и атаку условного корабля противника во взаимодействии с авиацией ВМС Украины.

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Проведение учений способствует улучшению сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, отработке совместных маневров в море и на суше.

Учения Sea Breeze продлятся до 21 июля. Всего в них задействуют 29 кораблей, катеров и судов, 1 подводнкю лодку, 25 самолетов, около трех тысяч военных. Примерно столько же участников было и в прошлом году. Военные корабли стоят на рейде в одесском порту. На некоторые из них на днях военные будут пускать посетителей.

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