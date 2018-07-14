Sea Breeze: как украинские нацгвардейцы учили иностранных военных

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В ходе украинского-американских военных учений Sea Breeze инструкторы Нацгвардии провели тренинги для военных из Молдовы и Грузии.

Национальную гвардию Украины на учениях представляет взвод военной части 3039 города Николаева, 6 водолазных специалистов и 6 инструкторов, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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"В нашей группе 5 взводов. Кроме нашего гвардейского, еще пограничники, 2 взвода военных Молдовы и взвод - Грузии. Мы проводим обучение, но все проходит интерактивно, каждый делится своим опытом. Большинство представителей других государств тоже участвовали в боевых действиях, миротворческих операциях. Поэтому такие тренировки полезны для всех ", - рассказывает о ходе занятий на этой неделе инструктор по тактической медицины НГУ Виталий Гарбузенко.

Учения "Си Бриз" продлятся до 21 июля. Всего в них задействуют 29 кораблей, катеров и судов, 1 подводная лодка, 25 самолетов, около трех тысяч военных. Примерно столько же участников было и в прошлом году. Военные корабли стоят на рейде в одесском порту. На некоторые из них на днях военные пускать посетителей.