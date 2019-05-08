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среда, 08 мая 2019 15:34

Порошенко или Луценко смогут "повесить всех собак" на Йованович и демократов

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Порошенко или Луценко смогут &quot;повесить всех собак&quot; на Йованович и демократов
Лилия Брудницька: отставка Йованович - это внутриамериканские процессы. Фото: Корреспондент.net

Отставка посла США в Украине в очередной раз свидетельствует, что Дональд Трамп фактически начал предвыборную кампанию. Ему и его технологам сейчас крайне необходимо провоцировать демократов на активные действия. Причем не по системным, а по второстепенным вопросам. Чем больше и громче скажут демократы, - тем лучше для команды Трампа, говорит в интервью для Gazeta.ua Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор".

- С этой точки зрения, отзыв Мари Йованович - идеальный технологический шаг. Она - посол во второстепенной для США стране, по ней есть неприятная информация, из-за которой она не будет слишком сопротивляться ротации. Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Йованович якобы предоставила ему списки лиц, которых нельзя уголовно преследовать. Там якобы были имена и нескольких нардепов. Не думаю, что Трамп лично настаивал на отзыве Йованович. Без сомнения, это решение на базе той информации, которую он получил.

Отставка Йованович связана с выборами в Украине?

- Нет. Она связана только с американскими гонками. Трамп пытается делать все, чтобы остаться у власти и дискредитировать оппонентов. Ведь Йованович относится именно к Демократической партии.

Как заявление об отставке Мари Йованович связано с заявлением Юрия Луценко, что она якобы предоставила ему списки лиц, которых нельзя преследовать?

- Это было лишь пиар-сопровождение. Настоящие причины глубже: команде Трампа сложно свергнуть такую массивную фигуру, как Джо Байден (вице-президент, кандидат на пост главы США от Демократической партии. - Gazeta.ua), но оставить его в покое, когда выборы не за горами, не могут. Булавочные уколы - тоже эффективная тактика, потому что оппонент разгорается и делает ошибки.

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Почему Луценко заявил об этом?

- Действующая украинская властная команда, бессознательно подыгрывая команде Трампа, играет, прежде всего, на себя. Если возникнут упреки в недостаточной борьбе с коррупцией, Порошенко или Луценко смогут "повесить всех собак" на Йованович и демократов. Тем самым отведя удар общественного недовольства от себя.

Как можно оценить ее деятельность на посту посла?

- В отличие от предшественника, Йованович, особенно в последнюю треть каденции, сделала акцент на гуманитарных, просветительских вопросах, и это хорошо для взаимоотношений двух стран. С другой стороны, она в последнее время позволяла себе публичные высказывания, которые можно расценить как прямое вмешательство во внутренние дела Украины (подчеркнула необходимость увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, так как он дискредитировал себя предоставлением консультаций фигурантам уголовных производств Национального антикоррупционного бюро. - Gazeta.ua).

Удивительно, что к таким действиям прибегла дипломат такого ранга и такого опыта. Посол, который ведет себя так, не очень способствует взаимопониманию между двумя странами, потому что де-факто является заинтересованным лицом. Поэтому Йованович не протестует против своей отставки.

Конгресс против отставки Йованович и призывает Трампа изменить решение. Почему?

- Потому что все просчеты Йованович в Украине лягут пятном на демократов. На мой взгляд, Конгресс в этом вопросе делает существенную ошибку, развязывая Трампу руки. Ведь президент США будет иметь возможность говорить: вот видите, для них интересы Соединенных Штатов менее важны, чем узкопартийные. И обвинит Конгресс в противостоянии президенту. Так знакомо для нас. Но у демократов не было другого выхода - надо иметь аргументы для избирателей. Не исключено, что они провозгласят Йованович жертвой политических репрессий Трампа.

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Дональд Трамп может изменить свое решение и оставить Йованович на должности?

- Нет. Трапу это не нужно. Политтехнологически ему нужен оппозиционный Конгресс как оправдание для избирателей, почему Трамп не выполнил все, что обещал. Отставка посла в Украине формирует как раз такую благоприятную картину.

Как отставка посла повлияет на дипломатические отношения между Украиной и США? Они изменятся? Какие они сейчас?

- На какое-то время, как сообщили в Белом доме, нам назначат временного поверенного. Не исключено, этот человек будет креатурой демократов, но под существенным контролем со стороны Администрации Трампа, потому что, по сравнению с послом, имеет ограниченный функционал. С другой стороны, временный поверенный свободен в своих высказываниях и действиях. Изменений в отношениях двух стран не будет, имею в виду, существенных: у Украины критически большой внешний долг, вооруженный конфликт на Востоке и аннексированный полуостров, - все это обуславливает ее к плотной координации своих действий с сильным партнером. Поэтому мы не заинтересованы ссориться с Соединенными Штатами. Они с нами тоже. Ведь отставка Йованович - это, скорее, внутриамериканские процессы.

Посол Мари Йованович завершает свою 3-летнюю дипломатическую миссию в Киеве 20 мая 2019-го. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение его кандидатуры еще не произошло.
2016-го Мари Йованович заменила Джеффри Пейетта на должности посла США в Украине. В июле Сенат США утвердил кандидатуру, а 23 августа Йованович прибыла в Киев.
До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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