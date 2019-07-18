Порносайты передают данные пользователей даже в режиме "инкогнито"

93% всех порносайтов передают данные пользователей Фото: Еспресо.TV

93% сайтов для взрослых не защищают данные своих пользователей.

Социальная сеть Facebook, поисковик Google и базы данных Oracle отслеживают и собирают порно, которое смотрят их пользователи, сообщает The New York Times.

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Данные из 22 тыс. порносайтов проанализировали исследователи из компаний Microsoft, Carnegie Mellon и Университета Пенсильвании. По результатам, 93% изученных страниц порносайтов передают данные пользователей третьим лицам. Ученые обнаружили, что от утечки информации не может спасти просмотр видео в режиме "инкогнито".

Для передачи информации используют специальные трекеры. Google или его дочерние компании имеют трекеры на 74% сайтов, Oracle - 24% и Facebook - 10%. Неизвестно, что в дальнейшем происходит с полученной информацией.

Отдел благотворительности порносайта PornHub подарил своему фанату - американцу Тодду Фалкерсону и его пожилой матери Паоло Volkswagen Jetta.