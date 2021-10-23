Популяризация чтения среди подрастающего поколения - это инвестиция в успешное будущее страны - Абрамович

Игорь Абрамович обратил внимание на проблему чтения книг среди украинцев.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя регистрацию в Верховной Раде депутатского запроса к министру культуры и министру финансов о принятии мер, направленных на развитие книгоиздательского дела и популяризации чтения.

В данном комментарии парламентарий обратил внимание, что доля граждан, которые регулярно читают книги, постоянно уменьшается.

"Если в 2018 году количество украинцев, которые хотя бы раз в неделю читали книгу, составляла 38%, то в 2020 году их доля уменьшилась до 27%. Тогда как среди жителей Канады данный показатель составляет 67%, Франция - 60% регулярных читателей, Исландия - 53%, в Германии каждый второй немец регулярно читает книгу", - отметил нардеп.

По словам парламентария, особенно остро проблема чтения книг проявляется среди подрастающего поколения, которые предпочитают проводить время в социальных сетях, за компьютерными играми или за просмотром телевидения.

"Как отец 4 детей я хорошо понимаю насколько важно с самого детства приучать молодежь к культуре чтения. Ведь ничто так не развивает воображение и способность к мышлению как прочитанная книга. Поэтому, очень важно, чтобы родители на собственном примере прививали детям интерес к чтению", - резюмировал Абрамович.

Вместе с тем, по убеждению нардепа, критически важна также надлежащая государственная поддержка мероприятий по популяризации чтения. С этой целью нардеп зарегистрировал депутатский запрос к министру культуры и министру финансов с просьбой предусмотреть в 2022 году надлежащее финансирование книгоиздания.

"Важно, чтобы украинские авторы и издательства имели возможность получать гранты на развитие книгоиздательского дела, чтобы библиотечные фонды систематически пополнялись новой книжной продукцией и тем самым привлекали к себе читателя. Конечно, необходимо соответствовать и реалиям цифровой эпохи и развивать электронные библиотеки. Также необходимо активно использовать и средства адресного направления. Так, для учащихся и молодых родителей целесообразно вводить целевые сертификаты на приобретение книг с последующей компенсацией продавцу их стоимости из государственного бюджета ", - поделился своими соображениями парламентарий.

Согласно данным Украинского института книги в 2020 году в Украине было выдано 0,25 книги на душу населения, тогда как в соседней Польше этот показатель составляет 2,45, в Чехии и Словакии - 3, в Турции - 5. Количество украинцев, которые читают не менее одного раза в месяц, среди взрослых составляет 46%. И только 8% граждан читают ежедневно.