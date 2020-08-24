"Попсовый шабаш" - Сенцов разнес официальный концерт ко Дню Независимости

Сенцов раскритиковал официальный концерт ко Дню Независимости. Фото: Facebook / Oleg Sentsov

Режиссер Олег Сенцов, который отбывал политзаключение в России, резко прокомментировал официальное празднование Дня Независимости в Киеве.

"Шлепали ушльопки по Софиевской площади. То что там произошло, очень хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти , даже если режим тишины продержится сотни лет ", - пишет режиссер у себя на Facebook.

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В то же время положительно отреагировал на Марш защитников Украины.

"Хорошо, что рядом с этим фальшивым миром, существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им:" Спасибо! "

Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор. Так обратился к украинцам с приветствием ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский. Торжества по случаю государственного праздника начались на Михайловской площади. Глава государства сначала возложил цветы к мемориалу павших за Украину. После приветственной речи вручил государственные награды. Официальные торжества начались на Михайловской площади в Киеве церемонией чествования памяти павших защитников Украины. После выступления президента состоялся концерт, где украинские исполнители пели песни друг друга, которые были хитами за 29 лет Независимости. Часть песен исполняли на русском