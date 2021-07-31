Понадобится зонт: синоптики предупреждают о грозах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о пожарной опасности и изменении гидрологической ситуации. Фото: pexels.com

В субботу в большинстве западных областей Украины из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с объявили штормовое предупреждение.

"Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщают, что 31 июля-2 августа на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8 чаосв 30 июля, без негативных последствий. В местах выпадения значительных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

31 июля-1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, по данным Укргидрометцентра.

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Ближайшую неделю в Украине будет жаркая погода. Столбики термометров днем ​​достигнут +30...36°C, ночью +20°C. Жарче всего будет на юге и востоке, прохладно - на западе. Во всех регионах ожидают кратковременные дожди, в южных с грозами, по прогнозу Укргидрометцентра.