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пятница, 30 июля 2021 07:11

Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю

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Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
В Украну возвращаются дожди. Фото: pixabay.com

Ближайшую неделю в Украине будет жаркая погода. Столбики термометров днем ​​достигнут +30...36°C, ночью - +20°C. Жарче всего будет на Юге и Востоке, прохладно - на Западе.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, во всех регионах ожидают кратковременные дожди, в южных с грозами.

Gazeta.ua предлагает узнать детальный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

30 июля - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха днем ​​+26...31°C, ночью +14...19°C.

В Карпатах без осадков. Температура днем ​​+21... 26°C, ночью +10...15°C.

31 июля - переменная облачность. Кратковременный дождь. Днем +24... 29°C, ночью +14...19°C.

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1 августа - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Среди дня +23...28°C, ночью +14...19°C.

ВОСТОК

30 июля - облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Порывы ветра до 8 м/с. Температура днем ​​+28...33°C, ночью15...20°C.

31 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+31...36°C, ночью +16...21°C.

1 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +31...36°C, ночью 16...21°C.

ЦЕНТР

30 июля - переменная облаков ность. Без осадков. Днем +27...32°C, ночью +15...20°C.

31 июля - ясно. Днем местами кратковременный дождь. Температура днем ​​+29...34°C, ночью +15...20°C.

1 августа - облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Днем +29...34°C, ночью +15...20°C.

СЕВЕР

30 июля - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +26...31°C, ночью +15...20°C.

31 июля - ясно. Днем местами дождь. Днем +26...31°C, ночью +15...20°C.

1 августа - переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем +26...31°C, ночью +15...20°C.

ЮГ И КРЫМ

30 июля - облачно с прояснениями. Местами дождь и грозы. Порывы ветра до 8 м/с. Днем +29...34°C, ночью +17...22°C.

31 июля - переменная облачность. Сухо. Днем +31...36°C, ночью до +21°C.

1 августа - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +31...36°C, ночью +16...21°C.

КИЕВ

30 июля - переменная облачность. Сухо. Днем +28...30°C, ночью до +19°C.

31 июля - облачно с прояснениями. Днем местами дождь. Днем +29...31°C, ночью +18...20°C.

1 августа - переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем +26...28°C, ночью +18...20°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 - 5 АВГУСТА

2-3 августа - облачно с прояснениями. Возможные кратковременные дожди с грозами. Температура днем ​​+21...27°C. Ночью +12...18°C.

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4-5 августа - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем +23...29°C, ночью до +20°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТИ О ПОГОДЕ В ИЮЛЕ ЗА 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, +6,7°C, зафиксировали 30 июля 1952 в Киеве. Наивысшую, +39,4°C, в 1936-м в Киеве.

Шквальный ветер был в Белополье Винницкой области 30 июля 1994-го. Достигал скорости 28 м/с.

Крупный град выпал 30 июля 1991-го в Нижние Серогозы на Херсонщине. Достигал в диаметре 28 мм.

Ливень прошла 30 июля 1970 в Нижних Воротах на Закарпатье. Выпало 47 мм осадков в час.

Август в Украине начнется с жары, но к концу лета показатели на столбике термометра снизятся. Среднемесячная температура воздуха будет достигать +20...25°С.

7-8 августа пройдет мощная буря. До 11 августа пройдут незначительные дожди. В середине месяца будут сильные осадки. В конце лета пройдут небольшие, но частые дожди.

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Дата
30
июля

Создали мощную военную организацию

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