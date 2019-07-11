Помощник священника застрелил собаку на глазах владельцев

Фото: Facebook

Помощник священника в Днепре застрелил собаку соседей.

"Стрелял на глазах у моей мамы, моих детей, которым 11 и 4 года, ничего не боясь. Из-за забора, и не с пневмата. А вы задумывались, с кем живете по соседству?", - написала владелица застреленной таксы Светлана в Facebook.

Автор: Facebook Причины такого поступка мужчины не известны

В посте женщина отметила, что ее двор огражден, а собака по кличке Лаки его охраняла. Причин такого поступка она не указала.

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"Маленькая комнатная собачка, наша любимица умерла от пули недочеловека. А кто будет следующий? Я или дети? Или случайный прохожий... Кто?", - добавила женщина.

Пользователи посоветовали владелице собаки обратиться в полицию.

Автор: Facebook Причины такого поступка мужчины не известны

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