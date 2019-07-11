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четверг, 11 июля 2019 14:31

Помощник священника застрелил собаку на глазах владельцев
5

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Причины такого поступка мужчины не известны
Фото: Facebook
Причины такого поступка мужчины не известны
Причины такого поступка мужчины не известны
Причины такого поступка мужчины не известны
Причины такого поступка мужчины не известны

Помощник священника в Днепре застрелил собаку соседей.

"Стрелял на глазах у моей мамы, моих детей, которым 11 и 4 года, ничего не боясь. Из-за забора, и не с пневмата. А вы задумывались, с кем живете по соседству?", - написала владелица застреленной таксы Светлана в Facebook.

Автор: Facebook
  Причины такого поступка мужчины не известны
Причины такого поступка мужчины не известны

В посте женщина отметила, что ее двор огражден, а собака по кличке Лаки его охраняла. Причин такого поступка она не указала.

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"Маленькая комнатная собачка, наша любимица умерла от пули недочеловека. А кто будет следующий? Я или дети? Или случайный прохожий... Кто?", - добавила женщина.

Пользователи посоветовали владелице собаки обратиться в полицию.

Автор: Facebook
  Причины такого поступка мужчины не известны
Причины такого поступка мужчины не известны

Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет завести собаку, чтобы у ее сына Арчи был верный друг из детства. Жена принца Гарри планирует принять собаку из приюта.

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