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вторник, 13 апреля 2021 16:44

Помощь семьям: на сколько хотят увеличить выплаты за рождение ребенка

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Помощь семьям: на сколько хотят увеличить выплаты за рождение ребенка
В Украине хотят увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Министерство социальной политики подготовило проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагают увеличить размер выплат.

Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в размере 50 тыс. грн. Выплата пособия производится единовременно в размере 25% общего размера помощи, остальная сумма помощи выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями, проект размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Сейчас размер пособия составляет 41 280 грн, из которых 10 320 грн выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

Также планируется установить, что размер помощи при рождении ребенка, ежегодно с 1 января увеличивается на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждается Кабинетом министров.

В Польше есть несколько пособий, выплачиваемых при рождении ребенка. Becikowe - единовременная выплата в размере 1000 злотых после рождения ребенка. Подать заявление на эту выплату нужно в течение года после рождения. Kosiniakowe - выплата в размере 1000 злотых ежемесячно в течение первого года жизни ребенка для студентов и неработающих мам. Выплату 500+, то есть помощь в размере 3,5 тыс грн, получить можно не только родив в Польше, но и просто проживая с ребенком до 18 лет на территории страны.

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