"Помогают" мелеть озеру Свитязь воры песка - одного поймали за руку

На Волыни во время расследования правоохранители разоблачили 39-летнего правонарушителя. Он неоднократно воровал песок из озера Свитязь.
Об этом со ссылкой на ТСН сообщает УНИАН.
Злоумышленником оказался житель Шацка. Песок из водоема он выворачивал с помощью техники. Назвал и причину - хотел обустроить вблизи пляж.
В начале месяца на Свитязи уже фиксировали аналогичное преступление. Тогда на центральном пляже выкопали экскаваторами столько песка, что береговая линия изменила свои очертания.
Свитязь считают самым глубоким озером Украины. Однако, в этом году водоем катастрофически обмелела. Общий уровень водоема упал на 53 см, а вода отошла от берега десятки метров. В озере образовались отмели, больше похожи на мини-острова.
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Экологи связывают стремительное обмеление Свитязь с изменением климата и отсутствием осадков нынешнего лета. В то же время, отмечают специалисты, на состояние водоема негативное влияние оказывают и кражи песка.
Браконьеры вылавливают из озера Свитязь, что на Волыни, редкие водоросли Кладофора, которые являются естественным фильтром и обогащают водоем кислородом.
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