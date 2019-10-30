"Помогают" мелеть озеру Свитязь воры песка - одного поймали за руку

Озеро Свитязь катастрофически обмелело. Фото: konkurent.in.ua

На Волыни во время расследования правоохранители разоблачили 39-летнего правонарушителя. Он неоднократно воровал песок из озера Свитязь.

Об этом со ссылкой на ТСН сообщает УНИАН.

Злоумышленником оказался житель Шацка. Песок из водоема он выворачивал с помощью техники. Назвал и причину - хотел обустроить вблизи пляж.

В начале месяца на Свитязи уже фиксировали аналогичное преступление. Тогда на центральном пляже выкопали экскаваторами столько песка, что береговая линия изменила свои очертания.

Свитязь считают самым глубоким озером Украины. Однако, в этом году водоем катастрофически обмелела. Общий уровень водоема упал на 53 см, а вода отошла от берега десятки метров. В озере образовались отмели, больше похожи на мини-острова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию

Экологи связывают стремительное обмеление Свитязь с изменением климата и отсутствием осадков нынешнего лета. В то же время, отмечают специалисты, на состояние водоема негативное влияние оказывают и кражи песка.

Браконьеры вылавливают из озера Свитязь, что на Волыни, редкие водоросли Кладофора, которые являются естественным фильтром и обогащают водоем кислородом.