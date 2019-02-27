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среда, 27 февраля 2019 12:30

Cамое глубокое украинское озеро может стать болотом

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Cамое глубокое украинское озеро может стать болотом
Работники Шацкого национального парка почти каждую ночь организуют рейды. Фото: upload.wikimedia.org

Браконьеры вылавливают из озера Свитязь, что на Волыни, редкие водоросли Кладофора, которые являются естественным фильтром и обогащают водоем кислородом.

Без этих растений самое глубокое озеро Украины может превратиться в болото, - сообщает ICTV.

Кладофоры похожи на маленькие зеленые шарики, которые лежат на дне озера, и летом их часто можно увидеть на побережье. В Украине Кладофора можно встретить только на нескольких озерах, среди которых и Свитязь. Именно благодаря этим водорослям глубокое озеро Украины способно самоочиститься после большого количества туристов летом.

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Работники Шацкого национального парка почти каждую ночь организовивают рейды, чтобы помешать браконьерам в нелегальном вылове уникальных водорослей, которые в конечном итоге попадают в страны ЕС. Европейцы ее закупают для очистки воды и поддержания микрофлоры аквариумов, прудов, и даже целых озер.

Цена зависит от размера шарика: от 6 до 60 грн. Экологи и ученые предупреждают, что вылавливать Кладофора противозаконно - за это предусмотрен штраф, хотя мизерный - до 400 грн. Однако, главное на чем они акцентируют - уничтожение уникальных водорослей сильно вредит природе без этих растений-фильтров Свитязь может превратится в обычное болото.

В сквере "Лебединое озеро" в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасали семь лебедей. Водоем, на котором жили птицы, покрылся маслянистой пленкой.

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27
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