Пользователи считают сбой в работе соцсетей - шпионажем

Пользователи сети обсуждают недавние проблемы в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.

Всех заинтересовал странный сбой - вместо фото выводились текстовые описания к ним, причем на тех языках, которыми пользуются сами пользователи, передаёт ТСН.

Многие предположили, что проблемы в работе обнаружили существование алгоритмов машинного анализа изображений, которые размещают пользователи социальных сетей.

Someone correct me if I'm wrong, but am I looking at the image alt text and Facebook and Instagram here? I've never manually added it myself, so wondering if FB has auto-generated it #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/XhnaYw8clK