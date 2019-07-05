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пятница, 05 июля 2019 08:11

Пользователи считают сбой в работе соцсетей - шпионажем

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  Многие предположили, что проблемы в работе обнаружили существование алгоритмов машинного анализа изображений, которые размещают пользователи социальных сетей. ФОТО: УКРАИНСКАЯ ПРАВДА
Многие предположили, что проблемы в работе обнаружили существование алгоритмов машинного анализа изображений, которые размещают пользователи социальных сетей. ФОТО: УКРАИНСКАЯ ПРАВДА

Пользователи сети обсуждают недавние проблемы в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.

Всех заинтересовал странный сбой - вместо фото выводились текстовые описания к ним, причем на тех языках, которыми пользуются сами пользователи, передаёт ТСН.

Многие предположили, что проблемы в работе обнаружили существование алгоритмов машинного анализа изображений, которые размещают пользователи социальных сетей.

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Программы определяют время суток, место съемки, наличие и количество людей в кадре, положение их тел и человеческие эмоции, наличие детей и домашних животных и другие параметры.

В ночь на четверг 27 июня в работе интернет-энциклопедии Wikipedia случались сбои.

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Дата
05
июля

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