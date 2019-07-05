Пользователи считают сбой в работе соцсетей - шпионажем

Многие предположили, что проблемы в работе обнаружили существование алгоритмов машинного анализа изображений, которые размещают пользователи социальных сетей. ФОТО: УКРАИНСКАЯ ПРАВДА

Пользователи сети обсуждают недавние проблемы в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.

Всех заинтересовал странный сбой - вместо фото выводились текстовые описания к ним, причем на тех языках, которыми пользуются сами пользователи, передаёт ТСН.

Многие предположили, что проблемы в работе обнаружили существование алгоритмов машинного анализа изображений, которые размещают пользователи социальных сетей.

Someone correct me if I'm wrong, but am I looking at the image alt text and Facebook and Instagram here? I've never manually added it myself, so wondering if FB has auto-generated it #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/XhnaYw8clK — Kevin Nguyen (@cog_ink) 3 июля 2019 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В работе соцсетей произошел сбой

Программы определяют время суток, место съемки, наличие и количество людей в кадре, положение их тел и человеческие эмоции, наличие детей и домашних животных и другие параметры.

Спокуха, инстаграм просто тестит новую шпионскую прогу, отсюда и глюки! Посмотреть пока фото нельзя, а вот прочесть можно🤦 pic.twitter.com/BpnVm1duwi — Саааш (@La_Monstera) 3 июля 2019 г.

В ночь на четверг 27 июня в работе интернет-энциклопедии Wikipedia случались сбои.