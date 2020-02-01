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суббота, 01 февраля 2020 10:24

Пользователей Facebook ожидают изменения - Цукерберг

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Пользователей Facebook ожидают изменения - Цукерберг
Соцсеть несет ответственность за фильтр контента, связанного с терроризмом, эксплуатацией детей и подстрекательством к насилию, и заверил, что "действительно вредный контент будут удалять", однако отныне фильтры будут менее жесткими Фото: hromadske.ua

Facebook теперь будет отстаивать самовыражение авторов и шифрование данных.

"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое", - заявил Цукерберг на техническом саммите Silicon Slopes в пятницу в Ют, пишет ТСН.

Соучредитель и гендиректор Facebook добавил, что ранее его компании приходилось удалять все, что можно было признать "слишком оскорбительным", но сейчас он меняет этот подход.

"Нам все чаще приходится цензурировать различный контент, мне от этого очень некомфортно", - сказал Цукерберг.

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Он признал, что соцсеть несет ответственность за фильтр контента, связанного с терроризмом, эксплуатацией детей и подстрекательством к насилию, и заверил, что "действительно вредный контент будут удалять", однако отныне фильтры будут менее жесткими. Facebook также продолжит борьбу за шифрования данных.

Сотни сотрудников Facebook отправили главе компании Марку Цукербергу письмо, осуждая решение Facebook позволить политикам размещать любые заявления, даже ложные. "Facebook - это место, где мы можем обсуждать и делиться различными мыслями и выражать свои взгляды. Вот что делает наше приложение и технологии значимыми для людей во всем мире", - утверждают подписанты обращения, об этом сообщает The New York Times.

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Дата
01
февраля

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