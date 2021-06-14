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понедельник, 14 июня 2021 05:00

Получил дар исцелять: кого 14 июня чтит церковь

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14 июня в церкви вспоминают преподобного Агапита Печерского, врача, который был киевлянином. Он получил от Бога дар лечить, исцелял больных молитвой и зельем, которое сам заготовлял. Сначала он лечил монахов, впоследствии к нему стали приходить больные люди из Киева и окрестностей. Агапит лечил всех, не принимая за это никакого вознаграждения.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с Агапитом Печерским.

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Однажды к Агапита привели больного боярина князя Всеволода. Армянин сказал ему, что через восемь дней он умрет. Молитвой и лекарственными травами Агапит преподобный его вылечил. С этого времени слава о нем распространилась по всей земле Русской. Армянин очень завидовал Агапиту и решил ему отомстить. Послал одного осужденного на смерть человека, дал ему смертельный зелье, чтобы тот выпил перед визитом в Агапита. Когда преподобный увидел, что человек умирает, он молитвой и зельем спас его от смерти. Тогда армянин подговорил своих людей, чтобы дали выпить Агапиту яда. Он выпил ее и остался жив. Господь сохранил блаженного, как сказано в Евангелии: "И когда выпьют то смертоносное, оно не повредит им".

Автор: orthodoxy.org.ua
  Преподобный Агапит исцелял всех, кто к нему придет за помощью
Преподобный Агапит исцелял всех, кто к нему придет за помощью

В Чернигове заболел князь Владимир Всеволодович Мономах, который лечил армянин. Будучи уже при смерти, он послал гонца в Печерский монастырь к игумену Иоанна, чтобы тот отпустил Агапита. Агапит передал зелья для князя и по его молитве он выздоровел. Владимир Мономах приехал в монастырь и привез много золота преподобному, но Агапит не вышел к князю. Позже Мономах прислал с подарком одного из своих бояр. Агапит отказался от подарков, сказав, что князя вылечил Господь. Предупредив его, чтобы он творил милостыню в знак благодарности Господу за свое исцеление. Князь так и делал.

После многих трудов и подвигов богоугодных преподобный Агапит заболел. К больному пришел армянин и после долгого разговора с блаженным сказал ему, что он умрет через три дня. Агапит ответил, что проживет еще три месяца. Армянин сказал, если Агапит проживет более трех дней, то он пострижется в монахи. Преподобный Агапит продолжал лечить людей и прожил еще три месяца. 1 июня 1095 года он умер. Его мощи находятся в Ближних пещерах.

Через некоторое время после смерти блаженного в Печерский монастырь пришел армянин и попросил, чтобы его постригли в монахи. Ему явился преподобный Агапит и сказал: "Ты обещал принять образ инока, а если не выполнишь свое обещание, то погубишь свою душу". Далее армянин продолжил, что он верит, что преподобный - святой. Армянина постригли в монахи и до конца дней он прожил в монастыре, излечивая больных и душу.

Что сегодня нельзя делать

Не желательно в этот день ссориться с родными и близкими;

Нельзя сейчас тратить слишком много денег;

Не следует в этот день ходить в гости после захода солнца;

Негоже сегодня злоупотреблять алкоголем, а также переедать.

14 июня православные по всему миру отмечают день святого Юстина Философа, а наши предки начали называть этот праздник Устинов день. Сегодня нельзя работать на огороде, иначе вскоре случится пожар. Поэтому говорили: "На Устина не городи забора".

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