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понедельник, 04 мая 2020 11:14

Польша возобновила выдачу виз украинцам

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Польша возобновила выдачу виз украинцам
Польша частично возобновила выдачу виз для украинцев. Фото: Pixabay

С 4 мая возобновляют выдачу рабочих виз консульские учреждения Польши в Украине.

О частичном восстановлении работы консульств РП в Украине сообщило посольство Польши в Украине, пишет "Укринформ".

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут принимать только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок ", - написали в сообщении.

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Поэтому от 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

Вместе с тем не будут принимать заявителей с другой целью, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов.

По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, чешское руководство просит правительство Украины содействовать в том, чтобы украинцы, уже имеющие рабочие визы или разрешения на работу в Чехии, смогли скорее вернуться. Посол утверждает, что для Чехии крайне важно, чтобы украинцы, работавшие там, вернулись в кратчайшие сроки.

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Дата
04
мая

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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