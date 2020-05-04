Польша возобновила выдачу виз украинцам

Польша частично возобновила выдачу виз для украинцев. Фото: Pixabay

С 4 мая возобновляют выдачу рабочих виз консульские учреждения Польши в Украине.

О частичном восстановлении работы консульств РП в Украине сообщило посольство Польши в Украине, пишет "Укринформ".

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут принимать только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок ", - написали в сообщении.

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Поэтому от 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

Вместе с тем не будут принимать заявителей с другой целью, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов.

По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, чешское руководство просит правительство Украины содействовать в том, чтобы украинцы, уже имеющие рабочие визы или разрешения на работу в Чехии, смогли скорее вернуться. Посол утверждает, что для Чехии крайне важно, чтобы украинцы, работавшие там, вернулись в кратчайшие сроки.