Чехия пытается вернуть украинских работников

Чешское руководство просит правительство Украины содействовать в том, чтобы украинцы, которые имеют уже рабочие визы, или разрешения на работу в Чехии, смогли скорее вернуться. Фото: pixabay

Тысячи вакансий появились на производствах Чехии.

Причиной такой ситуации стал массовый отъезд работников из Украины, пишет "Апостроф".

Из-за этого в стране возникла серьезная нехватка рабочей силы.

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По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, чешское руководство просит правительство Украины содействовать в том, чтобы украинцы, которые имеют уже рабочие визы, или разрешения на работу в Чехии, смогли скорее вернуться.

Посол утверждает, что для Чехии крайне важно, чтобы украинцы, которые там работали, смогли вернуться в кратчайшие сроки.

"В марте мы занимались тем, что отправляли украинских граждан домой. А сегодня тенденция обратная, когда работодатели чешские и не только чешские, так же как и наши граждане, ищут путь возвращения назад", - сказал Перебийнос.

Власть не станет препятствовать тем, кто хочет работать за рубежом. Чартеры для работников будут летать на постоянной основе. Кабмин, звон, хотел бы, оставить работников на родине. Чтобы они и "внесли вклад в экономику, например, построив свои фермы". Об этом рассказал вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко.