"Мы не Советский Союз": власть ищет возможности украинцам работать за границей

Украине тоже "очень нужны эти люди" - "гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать" Фото: facebook.com/giz.kp

Власть не станет препятствовать тем, кто хочет работать за рубежом. Чартеры для работников будут летать на постоянной основе.

Кабмин, звон, хотел бы, оставить работников на родине. Чтобы они и "внесли вклад в экономику, например, построив свои фермы". Об этом рассказал вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко, пишут Сегодня.

Вадим Пристайко рассказал, что глава правительства Денис Шмыгаль поручил вести переговоры с властями стран, нуждающихся в украинских трудовых мигрантов.

"Сейчас пытаемся определить, как организовано дать такую ​​возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход", - пояснил Пристайко.

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Украине тоже "очень нужны эти люди" - "гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать". Но "мы же не Советский Союз и не можем их держать насильно".

Госавиаслужба таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и разрешили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был отправиться в 12:40.