Украинским заробитчанам все же позволили вылететь в Лондон

Украинцы вылетели в Лондон на заработки. Фото: РБК

Госавиаслужба таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане.

Около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и разрешили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был отправиться в 12:40, сообщает hromadske.

Самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинскими заробитчанами.

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Напомним, о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, которые съехались со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".