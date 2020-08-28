Польша составила список запрещенных для полетов стран: есть ли в нем Украина

Польша не запретила полеты из Украины. Фото: pixabay

Полеты из 46 стран собирается запретить Польша, согласно с проектом постановления.

В этот список вошли Франция и Испания, Украини в нем нет, сообщает TVN24.

Проект постановления о запрете полетов появился в списке законодательных актов правительства в четверг вечером. Новые правила вступят в силу со 2 сентября. Украина не входит в список стран. На данный момент показатели заражения коронавируса в таких странах, как Испания, Албания и Мальта, указывают на то, что количество случаев заболевания большое и продолжает расти.

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Также в постановлении не рассматривается вопрос о карантине для лиц, возвращающихся из запрещенных стран. За введение таких положений несет ответственность Министерство здравоохранения. Запрет на полеты не будет применяться к самолетам, работающих на заказ или с согласия премьер-министра. Запрет не коснется и военных полетов.

1 сентября, вероятно, опубликуют окончательную версию постановления.

В список запрещенных вошли: Белиз, Босния и Герцеговина, Черногория, Бразилия, Бахрейн, Королевство Есватини, Испания, Мексика, Израиль, Катар, Кувейт, Ливия, Албания, Аргентина, Армения, Чили, Хорватия, Доминиканская Республика, Эквадор, Франция, Гватемала, Гондурас, Индия, Ирак, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Ливан, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Южная Африка, Эль-Сальвадор, Суринам, Кабо-Верде, Румыния, США, Люксембург, Боливия, Багамы.

Германия больше не будет требовать обязательных тестов на коронавирус от путешественников, возвращающихся из зон повышенного риска за рубежом, а направит свою стратегию тестирования на людей, у которых проявляются симптомы Covid-19.