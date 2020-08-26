Германия не будет обязывать приезжих из "красных зон" делать ИФА-тесты

Германия больше не будет требовать обязательных тестов на коронавирус от путешественников, повернувшихся с "красной зоны". Фото: Reuters

Германия больше не будет требовать обязательных тестов на коронавирус от путешественников, возвращающихся из зон повышенного риска за рубежом, а направит свою стратегию тестирования на людей, у которых проявляются симптомы Covid-19.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что число тестов на определение коронавируса в стране во время летних каникул достигло 900 тыс. В неделю. Их частично использовали для выявления коронавируса у людей, которые только вернулись из-за границы, - пишет AP.

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Путешественникам в аэропорту, вокзалах и на остановках шоссе предлагались бесплатные ИФА-тесты, что позволяло им избежать обязательного двухнедельного карантина, если результат оказывался отрицательным.

"Когда закончится период отпусков, риск снизится. Мы должны больше сосредоточиться на пациентах с симптомами и тех, кто контактировал с инфицированными", - подчеркнул Шпан.

Также он сообщил, что еще не известно, когда именно изменится стратегия тестирования, но вполне вероятно, что это решение будет принято на встрече в четверг между канцлером Ангелой Меркель и 16 премьерами федеральных земель.

В Германии с начала эпидемии зарегистрировали 215 336 случаев коронавируса, умерли 9195 человек. По официальным данным 196 400 человек выздоровели после инфекции. В стране продолжается дискуссия относительно усиления карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. "Экономический совет ХДС" предложил вообще запретить все поездки в страны с повышенным риском инфицирования. Сейчас в Германии путешествия в страны с повышенным риском инфицирования коронавируса разрешены. По возвращении из них путешественники должны предоставить отрицательный тест на Covid-19 или две недели оставаться на карантине. С 8 августа в Германии вводят обязательное бесплатное тестирование по возвращении из таких стран.