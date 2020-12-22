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вторник, 22 декабря 2020 14:34

Польша обещает поделиться с Украиной лишними вакцинами

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Польша обещает поделиться с Украиной лишними вакцинами
Польша подтвердила, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет. Фото: pixabay

Правительство Польши передаст Украине остатки вакцин от коронавируса, если они будут.

Продолжаются переговоры по этой инициативе, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Rzeczpospolita.

"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи 3-м странам, в частности Украине", - сказал Дворчик.

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Польша подтвердила, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока что нет.

В получении коронавирусной вакцины от Европейского Союза посредником для Украины сможет выступить Польша. Соответствующие переговоры между государствами уже ведут, заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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