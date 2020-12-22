Польша обещает поделиться с Украиной лишними вакцинами

Польша подтвердила, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет. Фото: pixabay

Правительство Польши передаст Украине остатки вакцин от коронавируса, если они будут.

Продолжаются переговоры по этой инициативе, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Rzeczpospolita.

"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи 3-м странам, в частности Украине", - сказал Дворчик.

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Польша подтвердила, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока что нет.

В получении коронавирусной вакцины от Европейского Союза посредником для Украины сможет выступить Польша. Соответствующие переговоры между государствами уже ведут, заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя.