Польша может запретить авиарейсы из Украины

Польша может отменить авиарейсы из Украины. Фото: Слово и Дело

Авиарейсы из Украины в Польшу могут запретить со следующей недели.

Накануне Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает 50.

Из стран Европы в нем: Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Косово, Северная Македония, Молдова, Люксембург, из крупных мировых держав - США, Россия, Китай.

В следующий раз список будет обновляться 1 сентября.

Украина упомянута в списке стран, которые, вероятно, попадут в красную зону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия хочет вернуть трансатлантические авиарейсы

"Если сохранится тенденция к росту заболеваемости, список может быть расширен на эти страны", - говорится в сообщении МИД Польши.

Среди европейских стран в списке также Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако, Румыния.

Власти Грузии продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы до конца сентября.