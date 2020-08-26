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среда, 26 августа 2020 14:12

Польша может запретить авиарейсы из Украины

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Польша может запретить авиарейсы из Украины
Польша может отменить авиарейсы из Украины. Фото: Слово и Дело

Авиарейсы из Украины в Польшу могут запретить со следующей недели.

Накануне Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает 50.

Из стран Европы в нем: Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Косово, Северная Македония, Молдова, Люксембург, из крупных мировых держав - США, Россия, Китай.

В следующий раз список будет обновляться 1 сентября.

Украина упомянута в списке стран, которые, вероятно, попадут в красную зону.

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"Если сохранится тенденция к росту заболеваемости, список может быть расширен на эти страны", - говорится в сообщении МИД Польши.

Среди европейских стран в списке также Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако, Румыния.

Власти Грузии продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы до конца сентября.

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Дата
26
августа

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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