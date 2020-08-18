Грузия продлила запрет на международные авиарейсы

Грузия продлила ограничения на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября. Фото: pexels.com

Власти Грузии продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы до конца сентября.

Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Грузии, передает "Грузия Online".

"Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидситуации", - отметили в авиационном ведомстве.

Запрет не касается только трех направлений. Из Парижа, Риги и Мюнхена продолжат выполнять рейсы в Тбилиси. Ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

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Из-за пандемии Covid-19 Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Air France, Lufthansa и airBaltic. 1 августа с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 168 случаев инфицирования коронавирусом.