Польша изменила правила въезда

Польша вводит новое требование к прибывшим в страну. Фото: REUTERS

Польша обязала всех приезжих заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.

Такое нововведение будет действовать с субботы, 16 июля, пишет "Европейская правда".

Ранее документ, который помогает польскому Минздраву находить инфицированных Covid-19, мог заполняться на бумаге.

С субботы бумажные карточки будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе. Цель электронной формы - помочь уменьшить быстрое распространение вируса.

В форме необходимо указать следующую информацию:

- страна;

- номер рейса;

- контактные данные;

- где начиналось путешествие;

- дата прибытия, имя и фамилию;

- номер PESEL или документ, удостоверяющий личность;

- есть ли у путешественника сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест;

- адреса всех мест, где человек собирается остановиться в Польше в течение первых 14 дней своего пребывания. Например, отель, семейный дом, курорт.

Электронная форма, которую необходимо заполнить перед отправлением, - по ссылке.

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