Польша изменила правила въезда

Польша обязала всех приезжих заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.
Такое нововведение будет действовать с субботы, 16 июля, пишет "Европейская правда".
Ранее документ, который помогает польскому Минздраву находить инфицированных Covid-19, мог заполняться на бумаге.
С субботы бумажные карточки будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе. Цель электронной формы - помочь уменьшить быстрое распространение вируса.
В форме необходимо указать следующую информацию:
- страна;
- номер рейса;
- контактные данные;
- где начиналось путешествие;
- дата прибытия, имя и фамилию;
- номер PESEL или документ, удостоверяющий личность;
- есть ли у путешественника сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест;
- адреса всех мест, где человек собирается остановиться в Польше в течение первых 14 дней своего пребывания. Например, отель, семейный дом, курорт.
Электронная форма, которую необходимо заполнить перед отправлением, - по ссылке.
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Украинцы, получившие обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли беспрепятственно путешествовать по миру.
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