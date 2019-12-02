Польша дала украинским дальнобойщикам "зеленый свет"

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам.
Сообщила об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"С 11:00 2 декабря начнется оформление и выдача 10 000 разрешений Республики Польша в соответствии с предыдущим обменом разрешениями 2020 года, которые действительны для оформления с декабря 2019", – отметили в ведомстве.
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Универсальное разрешение получить смогут автомобили, соответствующие экологическим параметрам Евро-3 и выше. Транзитное разрешение будут выдавать при условии соответствия транспорта параметрам Евро-4 и выше.
Оформить документы перевозчики могут на 7-и пунктах выдачи.
В 2019 Польша снизила количество разрешений на транзит или ввоз украинского груза на 100 тысяч единиц, по сравнению с предыдущим годом. Дефицит разрешений привел к тому, что на польско-украинской границе грузовики образовали километровые очереди.
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