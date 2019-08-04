Половина украинцев уедет за границу - Климкин

Климкин заявил, что половина трудоспособных украинцев уедет за границу. Фото: Checkpoint

Глава МИД Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина трудоспособного населения Украины выедет за границу.

"Считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина - там", - отметил Климкин во время общения с ветеранами войны на Донбассе.

По словам политика власти нужно осознать, что собственные граждане являются самой большой ценностью государства и заботиться об их правах и благополучии.

"Самая большая ценность, которая есть в Украине - это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма ", - сказал глава МИД.

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