Полмиллиона человек собрались на инаугурацию президента

23 января 2005 в Киеве на Майдане Независимости прошла инаугурация 3 президента Украины Виктора Ющенко. На церемонии присутствовали 59 официальных зарубежных делегаций и около 500 тис. людей.

Успешная работа Виктора Ющенко на должностях председателя правления Национального банка Украины и премьер-министра Украины создала ему репутацию проукраинского государственного деятеля. Это дало возможность Ющенко возглавить в 2002 году оппозиционные избирательный блок "Наша Украина". С ним он победил на парламентских выборах в марте и стал кандидатом от оппозиционных сил на пост президента Украины.

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31 октября 2004 состоялся 1 тур выборов президента Украины, по результатам которого победили Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Они набрали 39,87% и 39,32% голосов. Следующий тур выборов прошел 21 ноября 2004 года. С объявлением предыдущих официальных результатов голосования стало понятно, что они отличаются от данных экзит-полов. По утверждениям подавляющего большинства международных организаций, 2 тур прошел с грубыми нарушениями избирательного законодательства и прав человека. Результат выборов сфальсифицировали и вмешались в электронную систему подсчета голосов в Центральной избирательной комиссии.

23 ноября 2004, через 2 дня после 2 тура президентских выборов в городах Западной Украины, Киеве и ряде других городов начались массовые митинги в поддержку кандидата от оппозиции. Основной ареной народного недовольства стал Майдан Независимости, где собралось от 100 до 500 тыс. протестующих. Во тисков общественности 25 ноября Верховный Суд Украины запретил печатать официальные результаты выборов. 27 ноября Верховная Рада Украины признала результаты выборов недействительными и объявила недоверие ЦИК. 3 декабря Верховный Суд Украины после многодневного обсуждение признал многочисленные факты нарушения законов и Конституции Украины в ходе выборов и назначила повторное голосование.

Повторные выборы состоялись 26 декабря 2004, с результатом 51,99% победил Виктор Ющенко, а его оппонент Виктор Янукович набрав 44,20% голосов. Попытка сторонников Януковича опротестовать результаты оказалась неудачной. Еще до окончания судового заседания Виктора Ющенко официально признали избранным президентом Украины.

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23 января 2005 в 12:00 председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин начал торжественное заседание парламента по случаю инаугурации. Виктор Ющенко принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелие, а председатель ЦИК Ярослав Давыдович официально объявил его президентом Украины. Торжество продолжилось на Майдане Независимости, где Виктор Ющенко возглас инаугурационную речь.

В 2010 году Виктор Ющенко 2 раз баллотировался на пост президента, но получил 5,45% голосов избирателей и проиграл Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу, которые вышли во второй тур.

В 2010 году Ющенко стал основателем общественной организации института президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". От 28 апреля 2011 сопредседатель совета по вопросам развития национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

3 декабря 2004-го Верховный суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов президента 21 ноября 2004 были сфальсифицированы. Действия Центральной избирательной комиссии признали незаконными, а протокол - недействительным.