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четверг, 08 августа 2019 09:54

Политзаключенный Сущенко согласился отбывать наказание в Украине: что это значит

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Политзаключенный Сущенко согласился отбывать наказание в Украине: что это значит
Адвокат рассказал о значении документа. Фото: УНИАН

Политзаключенный Кремля Роман Сущенко подписал документы о согласии на отбывания наказания в Украине.

Его адвокат Марк Фейгин сообщил, что документы Сущенко подписал после долгих консультаций с ним и обсуждений перспективы обмена украинских политзаключенных с российской стороны на россиян, задержанных в Украине, передает Укринформ.

"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывания наказания в Украине", - сказал адвокат.

Фейгин посоветовал не преувеличивать факт подписания документов.

"Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа. Планы российской стороны нам неизвестны", - сказал он.

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Переговоры о возможном обмена находятся на стадии замирания.

"Не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России. Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - заявил Фейгин.

Собственного корреспондента агентства во Франции Романа Сущенко с нарушением международных норм задержали 30 сентября 2016-го в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016-го ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский городской суд 4 июня 2018-го осудил Сущенко на 12 лет заключения в колонии строгого режима.

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