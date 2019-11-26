Политолог: Портнов работает на Коломойского - охотится на Порошенко и его команду

 
Ексклюзивы
1/5
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 540
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 720
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1179
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 828
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1008
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11115
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1665
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Фото
Все фото
7
22
5
5
5
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
Видео
Все видео
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6345
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2790
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2295
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1071
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 20:23

Политолог: Портнов работает на Коломойского - охотится на Порошенко и его команду

  Комментировать
Политолог: Портнов работает на Коломойского - охотится на Порошенко и его команду
Александр Кочетков: Игорь Валерьевич хочет, чтобы Порошенко извинился - за украинскими традициями. В ограниченных кругах говорят про "извинения" в два с половиной миллиарда долларов. Фото: Главред

Звучало много обвинений, что на ГБР влияет бывший заместитель главы. Но правоохранительная система всегда была под влиянием власти и ее друзей.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Чтобы быть смотрящим, не надо должностей. Все решается на уровне договоренностей. Портнов может спокойно зайти в Офис президента. Имеет доступ, так сказать, к телу Андрея Богдана. Правоохранители это чувствуют. Понимают, что стоит подчиняться ему.
Нужна прозрачная система власти и контроль общества. Вместо этого у нас призрачная демократия. Влияем на власть один раз - выбирая ее на пять лет. Далее она действует независимо от народу", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кровью смывали вину" - силовиков, что разгоняли Майдан, отправляли на фронт, а их преступления не расследовали

По его словам, Портнов хочет отомстить тем, кто пришел к власти после Майдана.

"Это - Петр Порошенко и его окружения. Портнов считает их персональными врагами. Его заставили уехать, был изолирован от украинской политики несколько лет.
Кроме того, Портнов играет роль егеря во владениях Игоря Коломойского. Сотрудничает с руководителем Офиса президента Андреем Богданом. "Загоняет" на Коломойского команду Порошенко и самого экс-президента. Игорь Валерьевич хочет, чтобы тот извинился - за украинскими традициями. В ограниченных кругах говорят о "извинениях" в два с половиной миллиарда долларов. Подобное - устоявшаяся практика в украинской политике. Олигарх, что не угадал, кого поддерживать на выборах, должен платить стороне победителя.
Порошенко, судя по всему, не посадят. Коломойский этого не хочет. Потому что так не получит компенсацию. У Зеленского появится шанс отправить за решетку своего предшественника, только если рассорится с Игорем Валерьевичем", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Политолог: Портнов работает на Коломойского - охотится на Порошенко и его команду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Завел страницу в Facebook, работает 12 часов в день: Патон празднует 101 год

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 35046
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 15417
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 12610
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 1 Просмотров: 9954
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 9918
Общество
Украинские водители смогут восстанавливать удостоверения онлайн
Украинские водители смогут восстанавливать удостоверения онлайн Просмотров: 27
Вокруг аварийного танкера Delfi установили защитные боны
Вокруг аварийного танкера Delfi установили защитные боны Просмотров: 81
Возвращение кораблей: назвали сумму ущерба
Возвращение кораблей: назвали сумму ущерба Просмотров: 252
Появились последние новости о ситуации на Донбассе
Появились последние новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 153
Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными - СМИ
Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными - СМИ Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
Голосов: 47146
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua