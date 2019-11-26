Политолог: Портнов работает на Коломойского - охотится на Порошенко и его команду

Александр Кочетков: Игорь Валерьевич хочет, чтобы Порошенко извинился - за украинскими традициями. В ограниченных кругах говорят про "извинения" в два с половиной миллиарда долларов. Фото: Главред

Звучало много обвинений, что на ГБР влияет бывший заместитель главы. Но правоохранительная система всегда была под влиянием власти и ее друзей.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Чтобы быть смотрящим, не надо должностей. Все решается на уровне договоренностей. Портнов может спокойно зайти в Офис президента. Имеет доступ, так сказать, к телу Андрея Богдана. Правоохранители это чувствуют. Понимают, что стоит подчиняться ему.

Нужна прозрачная система власти и контроль общества. Вместо этого у нас призрачная демократия. Влияем на власть один раз - выбирая ее на пять лет. Далее она действует независимо от народу", - считает эксперт.

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По его словам, Портнов хочет отомстить тем, кто пришел к власти после Майдана.

"Это - Петр Порошенко и его окружения. Портнов считает их персональными врагами. Его заставили уехать, был изолирован от украинской политики несколько лет.

Кроме того, Портнов играет роль егеря во владениях Игоря Коломойского. Сотрудничает с руководителем Офиса президента Андреем Богданом. "Загоняет" на Коломойского команду Порошенко и самого экс-президента. Игорь Валерьевич хочет, чтобы тот извинился - за украинскими традициями. В ограниченных кругах говорят о "извинениях" в два с половиной миллиарда долларов. Подобное - устоявшаяся практика в украинской политике. Олигарх, что не угадал, кого поддерживать на выборах, должен платить стороне победителя.

Порошенко, судя по всему, не посадят. Коломойский этого не хочет. Потому что так не получит компенсацию. У Зеленского появится шанс отправить за решетку своего предшественника, только если рассорится с Игорем Валерьевичем", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.