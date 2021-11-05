Полиция открыла дело из-за нападения монахов Киево-Печерской лавры на журналистов

Монахи Киево-Печерской лавры напали на журналистов. Фото: Магнолия ТВ

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту препятствования священнослужителями работе журналиста при освещении пожара в Киево-Печерской лавре.

"В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения пожара на улице Лаврской", сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Священнослужители мешали работать и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти тысяч рублей или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Священники Киево-Печерской лавры устремились к журналисту, чтобы тот не снимал пожар. Сделали это в ответ на просьбу прокомментировать возгорание.