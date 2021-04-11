Полиция накрыла подпольную вечеринку: оштрафовали более сотни человек

Ресторан работал нелегально во время локдауну, организатора вечеринки и менеджера ресторана арестовали. Фото: Reuters

110 гостей подпольной вечеринки в одном из ресторанов Парижа оштрафовали за нарушение карантина.



Полиция "накрыла" ресторан в ночь на 10 апреля в 19-м округе Парижа, после того, как местные жители подали жалобу на шум из заведения в ночное время, сообщает Reuters.

Ресторан работал нелегально во время локдауну, организатора вечеринки и менеджера ресторана арестовали.



Рестораны, бары и кафе закрыты в Париже для посетителей уже несколько месяцев.

Полиция оштрафовала премьер-министерку Норвегии Эрну Солберг за нарушение правил социального дистанцирования во время празднования ее дня рождения.