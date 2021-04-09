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пятница, 09 апреля 2021 13:11

За нарушение карантина главу правительства оштрафовали на €2 тыс.

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За нарушение карантина главу правительства оштрафовали на €2 тыс.
Премьеру выписали штраф на 20 тыс. норвежских крон. Фото: Reuters

Полиция оштрафовала премьер-министерку Норвегии Эрну Солберг за нарушение правил социального дистанцирования во время празднования ее дня рождения.

Премьеру выписали штраф на 20 тыс. норвежских крон, а это почти €2 тыс., сообщил начальник полиции Оле Саеверуд, передает Reuters. Солберг извинилась, что праздновала 60-летие на горнолыжном курорте с 13 членами семьи, несмотря на правительственный запрет на мероприятия с участием более 10 человек.

"Мы запланировали ужин в ресторане, где забронировали 3 отдельных столика и соблюдали дистанцию", - заявила премьер.

В большинстве таких случаев полиция не выставляла бы штраф, но премьер находится на передовой работы правительства. Вечеринка по случаю дня рождения вызвала критику и со стороны министра здравоохранения Норвегии.

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Президента Чили Себастьяна Пиньеру оштрафовали на $3,5 тыс после того, как позировал для фото на пляже без маски, а это нарушение карантинных ограничений.

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