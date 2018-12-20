Полиция на время праздников усилит патрулирование храмов и церквей

Полиция усилит патрулирование храмов. Фото: РБК

Правоохранительные органы развернут усиленное дежурство вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время новогодних и Рождественских праздников.

Полицейские уже готовятся к обеспечению публичной безопасности и правопорядка, работая в усиленном варианте несения службы, сообщила пресс-служба Национальной полиции

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и Рождественских праздников", - отметил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве неизвестные на автомобиле с военными номерами избили и похитили мужчину

В Ровно полиция почти час вела погоню за внедорожником с ребенком внутри. Водитель не реагировал на полицейских и таранил их авто. В конце концов копы открыли огонь и остановили беглеца.