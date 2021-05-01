Полиция на майские праздники будет усиленно проверять соблюдение карантинных условий в поездах Укрзализныци

Полиция будет устраивать рейды на Укрзализныце. Фото: Обозреватель

Национальная полиция и военизированная охрана будут проводить "рейды" на рейсах Укрзализныци для проверки соблюдения карантинных ограничений.

Это будет происходить на майские праздники, рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко в эфире телеканала "Дом".

Каждый поезд до и после рейсов будет проходить специальную обработку внутри и снаружи. Работники и пассажиры должны носить маски и дезинфицировать руки как в поездах, так и на вокзале. В каждом вагоне установили санитайзеры.

Национальная полиция и военизированная охрана Укрзализныци сможет проводить "рейды" и проверять, как пассажиры и сотрудники компании носят маски.

Пассажиров, которые не будут соблюдать карантин, могут высадить из поезда.

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Укрзализныця запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников. Дополнительные рейсы получат Черновцы, Одесса, Ужгород, Волынь и Ривненщина.