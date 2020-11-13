Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд

Украинка Оксана Странская из Черниговщины стала полицейской в Праге. Женщина переехала в Чехию студенткой. Впоследствии обустроила свою жизнь, получила гражданство и подалась на конкурс полицейских.

"В 18 лет из-за финансового кризиса поехала в Чехию на работу. Родители полгода не получали заработной платы, а обучение в Украине было дорогое. Сначала имела не лучшие работы, впоследствии выучила язык и получила профессию полицейского", - говорит Оксана.

В Чехии полицейских обеспечивают формой, обувью и предоставляют проездной на все виды транспорта.

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"Попасть на эту работу не так просто. Нужно быть гражданином Чехии а также пройти психологический тесты, сдать физические нормативы и пройти медосмотр. Потом отправили на полугодовое обучение. Первых три месяца изучали все законы, выполняли физические упражнения и учились стрелять. После успешных тестов дали документ, что имею право работать в полиции. Но на работу не выходила еще три месяца - проходила психологическая подготовку. Учили, как общаться и работать с людьми".

Фото: Oksana Stránská

Оксана имеет 12-часовой рабочий день. Патрулирует улицы пешком или автомобилем.

"Первые месяцы работала под присмотром старшего коллеги. Чувствовала, что коллектив воспринимал меня настороженно. Полицейские, которые только пришли на работу, получают 16-17 тысяч гривен. Со стажем и в зависимости от заслуг зарплата увеличивается", - говорит Оксана.

Мария Турок из Закарпатской области вместе с мужем переехала в Прагу. Ее муж имеет организацию, которая делает ремонты. Украинка рассказывает, что в среднем в Чехии можно заработать 30-35 тыс грн.