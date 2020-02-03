Полицейских отстранили от работы за превышение полномочий

Двух одесских полицейских суд отстранил от должностей. Фото: ukrinform.ua

Двух работников полиции Одесской области в судебном порядке отстранили от должностей - их подозревают в применении насилия к задержанному.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

"3 февраля Заводской суд города Николаева по ходатайству работников специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора отстранил от должностей двух сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в необоснованном применении насилия к лицу при задержании за якобы совершенное административное правонарушение", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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Если в ходе судебного разбирательства прокурорам удастся доказать вину отстраненных стражей, им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В марте 2019 году в Николаеве мужчина внезапно умер после применения к нему спецсредств патрульными полицейскими.

Неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, задевал женщину, ударил мужчину. После чего скрылся дворами многоэтажек. Заметив полицейских, мужчина стал убегать, а потом стал бросаться на стражей порядка и сопротивляться. Полицейскими были применены спецсредства: газовый баллон и наручники. Через несколько минут правоохранители заметили, что мужчине стало плохо. Патрульные сняли спецсредство, начали оказывать первую неотложную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, задержанный умер.