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среда, 18 июля 2018 07:34

Покупайте красивые зонты: синоптик предупредила о шквальных дождях

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Покупайте красивые зонты: синоптик предупредила о шквальных дождях
Синоптики прогнозируют шквальные дожди с ливнями и грозами, в некоторых областях Украины град. Фото: korrespondent.net

В среду, 18 июля, в Украине продолжатся осадки. Синоптики прогнозируют шквальные дожди с ливнями и грозами, в некоторых областях Украины град. На юге будет сухо, там возможность осадков маловероятна.

"18 июля в большинстве областей пройдут дожди. Местами будут переходить в ливни с грозами, шквалами и иногда даже градом. Южная часть сопротивляться его влиянию, поэтому на юге существенные дожди маловероятны. Следите за скидками на красивые зонты - как раз пора", - пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В столице завтра ожидается +23 ... + 25 с шквалистым усилением ветра, периодические дожди и грозы, а местами град.

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Средняя температура по Украине 18 июля будет такой: на Западе +21 ... + 25, на Востоке +22 ... + 29, на Севере +22 ... + 26, на Юге страны +26 ... + 29 а в центральной части столбик термометра указывать +23 ... + 26.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 м/с.

На западе Японии от ливней погибли 62 человека. Еще 44 человека пропали без вести. По всей стране продолжаются спасательные операции. Причиной непогоды стали наводнения и оползни, вызванные непрекращающимися проливными дождями.

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