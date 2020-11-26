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четверг, 26 ноября 2020 21:21

Показали впечатляющие фото украинских Карпат в снегу
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В украинских Карпатах в последние дни осени стоит почти зимняя погода, местами лежит снег.

Соответствующие фото опубликовали на Facebook-странице "Волшебные Карпаты".

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook

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"Почти зима на Буковецкой перевале", - отметила в подписи к снимкам автор.

На фото видно, что растения в горах покров иней.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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