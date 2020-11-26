Показали впечатляющие фото украинских Карпат в снегу

В украинских Карпатах в последние дни осени стоит почти зимняя погода, местами лежит снег.

Соответствующие фото опубликовали на Facebook-странице "Волшебные Карпаты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Украиной будет господствовать антициклон

"Почти зима на Буковецкой перевале", - отметила в подписи к снимкам автор.

На фото видно, что растения в горах покров иней.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.