Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы

Фото: Лилия Мицко

В центре Киева продолжается Марш защитников Украины.

Около 50 тис. человек шагают улицей Крещатик, передает корреспондент Gazeta.ua.

Первыми идут семьи героев Небесной сотни и семьи погибших участников войны. За ними - коробки с семьями пленных и пропавших атовцев и инвалиды войны.

На Марш приехала община Крыма, а также ветераны войны с российским агрессором, медики и капелланы, активисты и волонтеры. В общем сформировали 63 "коробки".

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Завершить марш планируют в 18:00.

В Киеве продолжается военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости Украины. В торжественных событиях к празднованию 30-й годовщины участвуют Вооруженные силы Украины. Над столицей пролетела авиация и прошла техника, в частности, наиболее тяжеловозный самолет в мире - Ан-225 "Мрія".