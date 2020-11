Показали потрясающий вид Земли с космоса

Астронавт NASA Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал видео потрясающего вида Земли из космоса во время своего первого полета.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter.

На видео Гловер, который является пилотом и заместителем командира, сидит у окна Crew Dragon, наслаждаясь видом из космоса.

"Мое первое видео из космоса! Глядя на Землю через окно Dragon Resilience. Масштаб детализации и сенсорных данных сделали это зрелище захватывающим!", - подписал свой твит астронавт.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp