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воскресенье, 29 ноября 2020 12:36

Показали потрясающий вид Земли с космоса

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Показали потрясающий вид Земли с космоса
Фото: Reuters

Астронавт NASA Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал видео потрясающего вида Земли из космоса во время своего первого полета.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter.

На видео Гловер, который является пилотом и заместителем командира, сидит у окна Crew Dragon, наслаждаясь видом из космоса.

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"Мое первое видео из космоса! Глядя на Землю через окно Dragon Resilience. Масштаб детализации и сенсорных данных сделали это зрелище захватывающим!", - подписал свой твит астронавт.

Туристы, которые отправятся на МКС на корабле Crew Dragon от компании SpaceX, подписали контракт. Полет в космос планируется не ранее конца 2021 года. Туристы смогут пробыть на орбите 5 дней и получить обзорную экскурсию.

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