Показали новейшее украинское оружие

На выставке также покажут основной боевой танк Т-84 "Оплот". Фото: ukroboronprom.com.ua

21 февраля в Абу-Даби стартовала одна из крупнейших мировых военных международных выставок "Айдекс-2021". Она продлится в столице Объединенных Арабских Эмиратов до четверга.

Новейшую военную технику и вооружение собственного производства там представил и Укроборонпром, сообщили в пресс-службе госконцерна.

Украина показала ряд перспективных разработок и готовых изделий концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", высокоточную реактивную систему залпового огня "Ольха" от конструкторского бюро "Луч", а также макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300". Представлены были также противотанковые комплексы "Скиф" и "Корсар".

На выставке также презентуют основной боевой танк Т-84 "Оплот", бронетранспортер БТР-4, и ряд других разработок украинской оборонной промышленности.

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Киевский завод "Маяк" разрабатывает новую снайперскую винтовку высокой мощности под названием "Властелин Горизонта". Она разработана при участии ведущих снайперов Украины, инженеров завода "Маяк", а также зарубежных компаний из США и Британии.