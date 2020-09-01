Показали фрагмент фильма о Виталие Маркиве

Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017. Фото: Радіо Свобода

В здании парламента Италии показали первую часть документального фильма "The Wrong Place" о нацгвардийце Виталие Маркиве.

Присутствующие посмотрели 35-минутный фрагмент фильма. Его авторы выяснили новые факты и пообщались со свидетелями, которые не были привлечены к судебному процессу в Павии, сообщает Радио Свобода.

Лента наполнена детальными профессиональными объяснениями картографов, баллистиков и других экспертов, которые опровергают утверждение присяжных, что с позиции Маркива на Карачуне можно было различить человеческие фигуры на расстоянии более полутора километров.

Заключительная часть фильма будет готова поздней осени. По словам режиссера Тинацци, документальную ленту будут предлагать для проката международным компаниям и для представления на кинофестивалях.

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Участники презентационного мероприятия выразили надежду, что материалы фильма будут способствовать беспристрастному рассмотрению дела в суде второй инстанции, который начинается в Милане 29 сентября.

Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 в районе Славянска Донецкой области. 12 июля 2019 суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвал приговор политическим и заявил о намерении подать апелляцию. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции по делу Маркива долго не назначалось.