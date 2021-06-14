Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали

Фото с блюдами из столовой воинской части опубликовал военнослужащий. Фото: facebook.com/Роман Глех

В сети показали рацион бойцов ВСУ на Гончаровском полигоне в Черниговской области.

Фото с блюдами из столовой воинской части опубликовал военнослужащий Роман Глех в Facebook.

В ироничном сообщении он сравнил их с кормом для свиней, отметив, что еда, представленная на снимках, вряд ли соответствует стандартам НАТО, к которым стремится украинская армия.

В ВСУ сразу же отреагировали на сообщение. Утверждают, что это фейк.

"Информация о некачественном питании, распространенная СМИ, не соответствует действительности. Система питания осуществляется по каталогу. На базе танковой бригады питается, в том числе, и личный состав Гончаровского полигона. Все другие подразделения ВСУ и других военных формирований, которые проходят обучение на полигоне, питаются исключительно своими силами и не имеют никакого отношения к питанию танковой бригады", - сообщает ОТУ "Север" в Facebook.

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Реформирование армии тормозится из-за того, что нет необходимых органов управления. Также отсутствие контактов между властью и обществом создает информационный вакуум и непонимание того, что происходит в стране и в армии. Об этом Gazeta.ua рассказал волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.