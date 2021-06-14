Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали

 
Ексклюзивы
1/5
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 522
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 387
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1332
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1476
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 747
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1557
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1143
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
3
7
3
8
7
Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировал скандал в сети
Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировал скандал в сети
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Фотограф &quot;поймал&quot; рогатого красавца в Чернобыле
Фотограф "поймал" рогатого красавца в Чернобыле
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Видео
Все видео
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
В сеть выложили первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2
В сеть выложили первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2
Село покрыло ледяными сугробами
Село покрыло ледяными сугробами
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 738
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 513
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 36
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 16:28

Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали

  Комментировать
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Фото с блюдами из столовой воинской части опубликовал военнослужащий. Фото: facebook.com/Роман Глех

В сети показали рацион бойцов ВСУ на Гончаровском полигоне в Черниговской области.

Фото с блюдами из столовой воинской части опубликовал военнослужащий Роман Глех в Facebook.

В ироничном сообщении он сравнил их с кормом для свиней, отметив, что еда, представленная на снимках, вряд ли соответствует стандартам НАТО, к которым стремится украинская армия.

В ВСУ сразу же отреагировали на сообщение. Утверждают, что это фейк.

"Информация о некачественном питании, распространенная СМИ, не соответствует действительности. Система питания осуществляется по каталогу. На базе танковой бригады питается, в том числе, и личный состав Гончаровского полигона. Все другие подразделения ВСУ и других военных формирований, которые проходят обучение на полигоне, питаются исключительно своими силами и не имеют никакого отношения к питанию танковой бригады", - сообщает ОТУ "Север" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хватает на 100%: ВСУ заменили советские снайперские винтовки

Реформирование армии тормозится из-за того, что нет необходимых органов управления. Также отсутствие контактов между властью и обществом создает информационный вакуум и непонимание того, что происходит в стране и в армии. Об этом Gazeta.ua рассказал волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6219
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4662
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3258
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 3051
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3043
Общество
"Шрамы на руках от стяжек" - Протасевич рассказал о состоянии здоровья
"Шрамы на руках от стяжек" - Протасевич рассказал о состоянии здоровья Просмотров: 171
Пять идей на вечер, которые помогут расслабиться и восстановить силы
Пять идей на вечер, которые помогут расслабиться и восстановить силы
 Просмотров: 126
Прививки от коронавируса планируют делать каждый год
Прививки от коронавируса планируют делать каждый год Просмотров: 135
Задолжали зарплату врачам - Зеленский пригрозил увольнением
Задолжали зарплату врачам - Зеленский пригрозил увольнением Просмотров: 207
ВНО по географии: что нужно знать накануне тестирования
ВНО по географии: что нужно знать накануне тестирования Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 56458
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть