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суббота, 14 декабря 2019 13:31

Поймали похитителей банковских терминалов

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13 декабря около 5.10 в одном из поселков Дрогобычского района воры похитили терминал самообслуживания из отделения банка.

Автор: npu.gov.ua
  На Львовщине поймали серийных воров банков
На Львовщине поймали серийных воров банков

Их задержал спецназ КОРД. Оказалось, что злоумышленники причастны причастны к 4 подобных краж во Львовской и Ивано-Франковской областях.

До задержания были задействованы бойцы

"Личности злоумышленников установлены - ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трех подобных преступлений, совершенных на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", - сообщил Тарас Сабанюкзаступник главы полиции Львовщины.

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Следователи Дрогобычского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до шести лет лишения свободы.

В селе Зaлужжя Шумского района Тернопольской ограбили хрaм aпостолив Петрa и Пaвлa Прaвослaвнои церкви Укрaины.

- Украли серебряный крест и две стaровинни иконы - Богородицы тa aпостолив Петрa и Пaвлa. Последний раз мы видели святыни 24 ноября после богослужения, - говорит настоятель храма Николай Бабий. - За четыре дня кражу обнаружил церковный староста. Вызвали полицию. Воры ворвались в храм через боковую дверь, сбили навесной замок и вытащили сердцевину в различном.

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Дата
14
декабря

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