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воскресенье, 27 октября 2019 05:00

Похолодание в Украине начнется с понедельника

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Похолодание в Украине начнется с понедельника
Украину ожидает похолодание.

С понедельника, 28 октября, в Украине ухудшится погода. В частности, в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Там обещают дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​14-19°, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 8-13°.

В Киеве в понедельник переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° С тепла; днем 12-14°С.

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Во вторник холоднее станет уже в большинстве регионов страны.

Синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что эти выходные завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды. Следующие выходные могут быть с морозами и даже с мокрым снегом. Она добавила, что с понедельника похолодание, в частности, начнется в Киеве. В дальнейшем температура воздуха там также будет снижаться.

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