Пограничники задержали российскую пропагандистку

Автор: ГПСУ Россиянке отказали во въезде, а информацию передали в СБУ

В международном аэропорту "Одесса" задержали российскую пропагандистку. Свои антиукраинские взгляды 34-летняя женщина публично выражала в соцсетях.

Гражданку России пограничники остановили вчера во время оформления пассажиров авиарейса "Минск-Одесса", заявили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПС.

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"В отношении нее была информация, согласно которой эта женщина осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях", - сообщили в пресс-службе.

Россиянке отказали во въезде, а информацию передали в СБУ.

Недавно российские власти в Крыму назначила дату выборов в оккупационный парламент. Выбирать между сепаратистами и оккупантами крымчане будут 8 сентября 2019-го.