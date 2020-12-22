Пограничники сообщили об увеличении потока людей на границах

Пограничники фиксируют пассажиропоток почти 90 тыс. человек в сутки, Фото: ГНСУ

На украинской границе за последние дни стало больше людей, которые ее пересекают.

Пограничники фиксируют пассажиропоток почти 90 тыс. человек в сутки, сообщает пресс служба Госпогранслужбы Украины.

В ноябре и в начале декабря эта цифра была около 50 тыс. человек в сутки.

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"Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году в этот же период пассажиропоток составил почти 300 тыс. человек в сутки. Оно в значительной мере вызвано существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных ", - написали в сообщении.

В службе отмечают, что наиболее заметно движение оживилось во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области. Также пограничники напоминают, что необходимо соблюдать всех карантинных ограничений, которые действуют на границе при въезде в Украину .

"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины. Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинние ограничения в той стране, куда вы направляетесь, а также в странах, которие будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина от 28 декабря 2020 года до 17 января 2021 года", - отмечают в Госпогранслужбе.

В 2020 году пограничники задержали более 900 незаконных мигрантов. Почти 4800 потенциальных нелегалов не пустили в Украину, сообщает Государственная пограничная служба Украины.