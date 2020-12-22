Пограничники подсчитали, сколько мигрантов задержали в этом году

В этом году на украинской границе уменьшился пассажиропоток. Фото: Слово и Дело

В 2020 году пограничники задержали более 900 незаконных мигрантов.

Почти 4800 потенциальных нелегалов не пустили в Украину, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Всего по объективным причинам с начала года пограничники не пропустили в Украину 12 тыс. иностранцев (в прошлом году - 21 тыс.). Из них почти 4800 - потенциальные нелегальные мигранты (в прошлом году их было вдвое больше).

Больше всего нелегалов обнаружили в пунктах пропуска для авиасообщения (свыше 2700 человек) и на границе с Россией (более 1100).

За незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы с начала года пограничники задержали более 900 нелегалов (за аналогичный период 2019-го - около 1300). Больше всего - на границе с Польшей и Словакией.

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Также пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявили 7,7 тыс. иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

В связи с карантинными ограничениями в этом году существенно уменьшился пассажиропоток на украинской границе, а с ним и количество незаконных мигрантов. Если за 11 месяцев 2019 года границу Украины на въезд и выезд пересекли 94,3 млн человек, то за аналогичный период этого года - 31 млн человек.