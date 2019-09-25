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среда, 25 сентября 2019 12:47

Пограничники проверят факт вывоза экс-супругой Князева €650 тыс.

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Пограничники проверят факт вывоза экс-супругой Князева €650 тыс.
Накануне Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по львовских таможенников, которые позволили пересечь государственную границу бывшей жене председателя нацполиции Сергея Князева, еще двум украинским и одному гражданину Хорватии Фото: vybory.detector.media

Служебную проверку начала Государственная пограничная служба вследствие перевозки через украинскую границу эксженой Сергея Князева незадекларированных более 650 тыс. евро.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что запрос польской стороны, чтобы получить больше информации, уже направили, пишет 5 канал.

"Государственная пограничная служба направила запрос польской стороне, чтобы получить больше подробностей тех обстоятельств, которые были изложены в средствах массовой информации. Кроме того, ведомство официально начало служебное расследование, чтобы проверить обстоятельства пересечения границы данным гражданами и транспортным средством, и чтобы проверить не было нарушений в действиях наших сотрудников. Отмечу, что вопрос декларирования средств лежит вне компетенции Государственной пограничной службы".

Накануне Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по львовских таможенников, которые позволили пересечь государственную границу бывшей жене председателя нацполиции Сергея Князева, еще двум украинским и одному гражданину Хорватии.

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Их задержали в пункте пропуска "Гребенне" с незадекларированной наличными. Председатель Нацполиции Сергей Князев назвал это сообщение дезинформацией. Объяснил, что ексдружина работает в строительной компании "Атлант". Пересекала границу вместе с директором компании Вадимом Каганом. И он якобы продал за 500 тыс. Евро торговое помещение в центре Киева, а деньги вез с собой. Князев заявил, что Каган показал документы, и после этого инцидент исчерпали. Случай проверять ГБР. Если вину работников Львовской таможни докажут, им грозит до 5 лет лишения свободы.

В Польше в окружной прокуратуре Замостье сообщили, что задержали на границе трех украинцев и хорвата. Среди них была бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева Виктория. Имела при себе €650 тыс наличными. Польская полиция подозревает задержанных в отмывании грязных денег. Сергей Князев опроверг информацию. Мол, его бывшая пересекала границу с владельцем компании, в которой работает. На границе именно руководитель Вадим Каган заявил пограничникам о наличии определенной суммы. По словам руководителя полиции, она была задекларирована официально, а все налоги оплачены.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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